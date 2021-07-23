РЖД отменили ряд поездов в Забайкалье из-за разрушенного моста на Транссибе
Фото: Олег Укладов
«Российские железные дороги» отменили несколько поездов в Забайкалье из-за разрушенного в результате паводков моста на Транссибирской железнодорожной магистрали.
На ближайшие дни отменены поезда по маршруту Чита – Благовещенск и обратно. Возврат билетов производится без удержания сборов. Кроме того, на три дня приостановлена продажа билетов, сообщается в Telegram-канале РЖД.
Всем пассажирам задержанных рейсов предоставлена вода и дополнительное питание, отмечается в сообщении. Сейчас компания прорабатывает вопрос об их перевозке на автобусах и самолетах.
Как писал сайт kp.ru, на Забайкалье обрушились проливные дожди, спровоцировавшие паводки. В результате обрушился железнодорожный мост на перегоне Куэнга – Укурей вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Транссибирской железнодорожной магистрали. Кроме того, в одном из сел региона были подтоплены 55 домов и 55 приусадебных участков.