РЖД отменили ряд поездов в Забайкалье из-за разрушенного моста на Транссибе Фото: Олег Укладов

«Российские железные дороги» отменили несколько поездов в Забайкалье из-за разрушенного в результате паводков моста на Транссибирской железнодорожной магистрали.

На ближайшие дни отменены поезда по маршруту Чита – Благовещенск и обратно. Возврат билетов производится без удержания сборов. Кроме того, на три дня приостановлена продажа билетов, сообщается в Telegram-канале РЖД.

Всем пассажирам задержанных рейсов предоставлена вода и дополнительное питание, отмечается в сообщении. Сейчас компания прорабатывает вопрос об их перевозке на автобусах и самолетах.

Как писал сайт kp.ru, на Забайкалье обрушились проливные дожди, спровоцировавшие паводки. В результате обрушился железнодорожный мост на перегоне Куэнга – Укурей вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Транссибирской железнодорожной магистрали. Кроме того, в одном из сел региона были подтоплены 55 домов и 55 приусадебных участков.