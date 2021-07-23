Глава Амурской области Василий Орлов на ВЭФ – 2021 рассказал о развитии транспортного сообщения с Китаем

Губернатор Василий Орлов выступил на выездной сессии ВЭФ – 2021, которая прошла 23 июля в Благовещенске. Фото: пресс-служба Правительства Амурской области.

Сотрудничество между Россией и Китаем находится на «беспрецедентно высоком уровне развития», считает губернатор Амурской области Василий Орлов. Глава региона, имеющего самую протяженную границу с Поднебесной, рассказал о совместных российско-китайских транспортных проектах и об их значении для экономики страны. Губернатор выступил на выездной сессии Восточного экономического форума – 2021, которая прошла 23 июля в Благовещенске в рамках деловой программы Амурской международной выставки «АмурЭкспоФорум - 2021».

- Взаимодействие России и Китая находится на беспрецедентно высоком уровне развития. В этом году мы отмечаем двадцатилетие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, проводим Год научно-технического и инновационного сотрудничества, – отметил Василий Орлов. – Сегодня нас объединила очень важная тема. Лучше всего ее актуальность подчеркнут слова наших китайских партнеров: «Если хочешь разбогатеть – сначала построй дорогу». Очень рад, что эта сессия проводится именно у нас – в регионе с самым протяженным участком российско-китайской границы.

Россия и Китай реализуют в Амурской области несколько масштабных совместных проектов, в том числе строительство автомобильного моста через реку Амур и возведение уникальной трансграничной канатной дороги. Эти объекты станут новыми драйверами для развития экономики, международной торговли и туризма.

- Амурская область и провинция Хэйлунцзян в последние годы очень интенсивно работают над созданием стабильного транспортного сообщения, транспортной инфраструктуры. Построен новый автомобильный мост через реку Амур и вся сопутствующая инфраструктура, в активной стадии – создание уникальной трансграничной канатной дороги, строительство второй взлетно-посадочной полосы и терминала аэропорта, - рассказал губернатор Приамурья. - Эти проекты формируют новые «точки роста» во многих отраслях. Несмотря на то, что эти проекты еще не запущены в эксплуатацию, мы уже видим активность бизнеса и то, что эти объекты обладают экономическим потенциалом.

По мнению губернатора провинции Хэйлунцзян Ху Чаншэжна, сотрудничество между приграничными территориями сближает жителей двух стран.

- Совместными усилиями мы сможем использовать возможность по запуску объектов трансграничной транспортной инфраструктуры для максимально активного развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, - отметил Ху Чаншэжн.

Выездная сессия ВЭФ-2021 «Новые объекты транспортной инфраструктуры как драйверы развития приграничного экономического сотрудничества и туризма» собрала российских и международных экспертов в сфере экономики, транспорта и туризма. Основные мероприятия Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) пройдут в сентябре 2021 года во Владивостоке.