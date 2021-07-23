«Спортсмены нуждаются в поддержке как никогда»: Александр Моор поддержал участников Олимпиады в Токио от Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор пожелал победы тюменским спортсменам, выступающим на Олимпийских играх. Об этом глава региона написал на своих страницах в социальных сетях. «Сегодня в далеком Токио стартуют Олимпийские игры. Они проходят в сложных условиях, - напомнил глава региона. - Во-первых, жесткие ограничения из-за коронавируса, во-вторых, россиянам запрещено использовать национальные символы. Ни флага, ни гимна … Наши атлеты выступают под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committe). Поэтому спортсмены нуждаются в поддержке как никогда». Тюменскую область на Олимпийских играх в Токио представляют: в дзюдо - Наталья Кузютина, Муса Могушков, Дарья Давыдова; в велогонках - Диана Климова, Павел Сиваков, в плавании - Елизавета Клеванович, в скалолазании - Юлия Каплина. «Мы желаем им победы! И пусть нас подписывают ROC, мы ведь знаем, что #WeWillROCYou!» (перевод «Мы вас раскачаем» - «КП»), - заявил Александр Моор. Напомним, сегодня, 23 июля, в Токио проходит церемония открытия Олимпийских игр-2020. Российские спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и под аббревиатурой ROC. Вместо гимна в честь побед россиян будет играть первый концерт Чайковского. Впервые в истории у каждой команды будет два знаменосца – мужчина и женщина. Знаменосцами российской команды на церемонии открытия выступят олимпийская чемпионка по фехтованию на сабле Софья Великая и победитель Лондона-2012 в волейболе Максим Михайлов.

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