Эксперты объяснили всплеск спроса на кнопочные телефоны в России

эксперты прокомментировали рост спроса на кнопочные телефоны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне могут исползать кнопочные телефоны в качестве не основного гаджета. Это объясняет рост спроса на простые модели. Такое мнение выразил эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

«На рост числа продаж старых телефонов незначительно могло повлиять то, что их можно использовать как второй телефон, на который приходят одноразовые коды в виде sms-сообщений от различных сервисов, например от госуслуг, банков, соцсетей, почтовых сервисов», — цитирует специалиста Газета.Ru.

При этом эксперт по кибербезопасности добавил, что старые модели неправильно считать более безопасными. Если человек опасается мошенников или прослушки, смена телефона в этом случае не поможет.

В свою очередь, эксперт, шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн отметил, что спрос на кнопочные телефоны всегда был достаточно устойчивым. Такие гаджеты просты в использовании, их можно использовать как запасной вариант.

«Это удобно, это надежно, даже по размеру скромнее... Как ни удивительно, «кнопочники» не уходят совсем в прошлое, они с нами живут и свою работу делают», — приводит слова эксперта RT.

Напомним, ранее сообщалось, что в первой половине 2021 года в России был зафиксирован рост продаж кнопочных телефонов.