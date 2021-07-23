Путин: РФ подготовила уникальные предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курил

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва подготовила «уникальные и беспрецедентные» предложения по совместной с Японией экономической деятельности на Курилах. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что Москва давно ведет с японскими партнерами «работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности». По словам Путина, он ранее обсуждал этот вопрос с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, и у того есть хорошие наработки и предложения.

«Скажу, что то, о чем мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности», - заявил президент.

Российский лидер также поручил премьер-министру России обратить особое внимание на ситуацию с Курильскими островами в ходе поездки на Дальний Восток. Глава правительства должен рассмотреть вопросы экономической деятельности на островах, а также совместную работу с Японией в этой области.

«Надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем», - обратился Путин к Мишутину.