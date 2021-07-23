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Наука23 июля 2021 14:45

Специалисты смогли реанимировать модуль «Наука», отправленный на МКС

Стыковка МЛМ со станцией запланирована на 29 июля
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Тестовое включение двигателей модуля «Наука» прошло штатно

Тестовое включение двигателей модуля «Наука» прошло штатно

Фото: пресс-служба Роскосмоса

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», отправившийся к МКС, реанимирован. Специалистам группы управления полетом модуля в подмосковном ЦУПе удалось дистанционно принудительно запустить двигатель, который ранее по неизвестной причине отказывался работать, согласно предписанной программе.

Напомним, что МЛМ «Наука» стартовал к МКС в среду, 22 июля. Однако модуль не смог набрать достаточную высоту, поскольку у него не включились двигатели.

Специалистам в ЦУПе потребовалось несколько часов, чтобы принудительно запустить двигатели. В результате, модуль удалось спасти, и МЛМ смог набрать необходимую высоту, пишет сайт mk.ru.

Добавим, что хотя расстыковка и затопление модуля «Пирс» (он должен освободить место для стыковки МЛМ) перенесли с 23 июля на субботу, 24 июля, стыковка «Науки» должна пройти планово 29 июля.