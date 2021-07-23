Банк России фиксирует снижение цен на продукты "борщевого набора". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции сообщила, что ЦБ фиксирует снижение цен на продукты "борщевого набора" и ожидает, что оно продолжится.

"Мы ожидаем, и уже происходит снижение цен по продуктам, входящим в этот "борщевой набор", и, на наш взгляд, эта тенденция продолжится. На наш взгляд, это сезонная история, и она не связана с тем, что было по сахару и подсолнечнику", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что по "борщевому набору" происходило сезонное движение вкупе с более быстрым исчерпанием запасов прошлого урожая, а вот цены на сахар и подсолнечное масло в России в основном поднялись под влиянием мировой конъюнктуры.

Набиуллина напомнила, что в прошлом году был плохой урожай, из-за погодных условий, поэтому в этом запасы исчерпались быстрее, еще до созревания нового урожая. Поэтому цены на продукты в мае-июне этого года подлетели вверх.