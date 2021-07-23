Переговоры России и США по стратегической стабильности пройдут 28 июля 2021 года

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности пройдут 28 июля 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности пройдут 28 июля 2021 года в Женеве. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России.

- В развитие договоренностей, достигнутых на состоявшейся 16 июня встрече президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом, 28 июля в Женеве пройдет новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности, — гласит текст сообщения российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, на саммите в Женеве президенты России и США приняли совместное заявление о стратегической стабильности. В частности, в нем говорится, что стороны подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей. Также лидеры двух стран отметили, что Россия и США способны "добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны"