Российского журналиста Леонида Парфенова внесли в базу "Миротворец" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российского журналиста и телеведущего Леонида Парфенова внесли в базу "Миротворец". Создатели базы инкриминировали Парфенову "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Поводом для этого стало недавнее интервью Парфенова тележурналисту Евгению Киселеву, которое он дал во время поездки в Киев для презентации своего нового фильма о грузинском вине. В ходе диалога Киселев спросил Парфенова: "чей Крым". Российский журналист ответил: "точно не мой". Киселев назвал ответ собеседника "уклончивым".

Позже Парфенов записал видеоблог, где раскритиковал вопросы о территориальной принадлежности полуострова.

- Главный вопрос, и давать нужно только их же ответ, ничего другого не устроит. Никакие слова, типа контроль России, но непризнание международного сообщества… Нет, это не принимается. Мало того, что ты не ходишь в Москве с хештегом КрымНаш, ты должен киевским патриотическим пропагандистам предъявить хештег КрымВаш. Это как ПЦР, — заявил журналист.

Напомним, что сайт "Миротворец" известен публикациями с обнародованием данных журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан. В своих публикациях "Миротворец" называет их "изменниками родины".