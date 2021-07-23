Индекс промышленного производства Ленинградской области за первое полугодие вырос до 107,3%

Подпись к фото: Более 80 процентов промышленности региона составляют обрабатывающие предприятия. Фото: пресс-служба Правительства Ленинградской области.​

Индекс промышленного производства Ленинградской области продолжает расти: по итогам первого полугодия 2021 года он составил 107,3%, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Более 80 процентов промышленности области составляют обрабатывающие предприятия. По оценке Петростата, индекс промышленного производства в этой сфере за шесть месяцев увеличился до 109% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

- Для нас важно, что обрабатывающие производства, на долю которых приходится более 80% промышленности Ленинградской области, показывают хорошие результаты, в том числе, растут отрасли, которые в прошлом году были в непростой ситуации, например, мебельные предприятия и производители электрооборудования, – прокомментировал итоги полугодия губернатор Александр Дрозденко.

По словам главы региона, самые впечатляющие результаты за шесть месяцев 2021 года показали предприятия по производству текстильной продукции (145,2%), полиграфические компании (144,1%), производители изделий из дерева и предприятия по обработке древесины (143,8%). Хорошего роста добились предприятия, выпускающие напитки (141,8%), занимающиеся ремонтом и монтажом машин и оборудования (131,3%), а также фармацевтические компании, выпускающие лекарственные средства и материалы, применяющиеся в медицинских целях (129%).

Ранее Ленинградская область вошла в ТОП-20 российских регионов с самой эффективной реализацией промышленной политики. Рейтинг промышленных лидеров страны по итогам 2020 года представил Минпромторг РФ. Ленинградская область заняла в нем 14-е место. Несмотря на сложности прошлого года из-за пандемии коронавируса, Ленинградская область закончила его с хорошими результатами. Индекс промышленного производства в регионе составил 98,6%, что соответствует общероссийским показателям. Индекс в обрабатывающих производствах по результатам 2020 года оказался на уровне 100,2%.

Попадание в ТОП-20 промышленных лидеров России Ленинградской области обеспечили не только высокие экономические показатели, но и своевременная помощь бизнесу во время пандемии. Региональные власти ввели эффективные меры поддержки промышленности. Например, в области был принят закон о специальных инвестиционных контрактах (СПИК 2.0): он гарантирует льготы предприятиям, внедряющим на производстве передовые технологии. Еще один закон – о региональном инвестиционном проекте (РИП) стимулирует создание новых предприятий и расширение уже действующих. И, наконец, региональный закон об инвестиционном налоговом вычете помогает промышленным предприятиям обновлять основные фонды и внедрять современное оборудование.