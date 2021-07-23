Россия удвоит количество рейсов Москва — Минск с 1 августа 2021 года

Россия удвоит количество рейсов между Москвой и Минском с 1 августа 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что с 1 августа 2021 года увеличит в два раза количество рейсов из Москвы в Минск.

- Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 года количества регулярных рейсов на взаимной основе в Республику Беларусь по маршрутам Москва - Минск с 10 до 20 рейсов в неделю, Сочи - Минск и Краснодар - Минск с частотой 3 рейса в неделю на каждом маршруте, — говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, с 28 июля Россия формально на взаимной основе возобновляет авиационное сообщение с восемью странами. Речь идет о полётах в США, Италию, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Кипр и Северную Македонию. Авиасообщение с этими странами было приостановлено еще в прошлом году на фоне активного распространения коронавирусной инфекции и закрытия границ.