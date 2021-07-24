На юге Африки побит рекорд холода

В 19 районах ЮАР были побиты исторические рекорды самой низкой температуры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на субботу, 24 июля, в центральной части Южно-Африканской Республики, где сейчас стоит зима, зарегистрировали рекорды минимальной температуры.

Как передает местная радиостанция SABC со ссылкой на метеослужбу ЮАР, в ночь на субботу в 19 районах страны были побиты исторические рекорды самой низкой температуры. Так, в городе Кимберли и прилегающих районах температура воздуха упала до минус 9,9 градуса Цельсия. Как отмечают синоптики, такого холода не было зарегистрировано на ризу за весь период метеорологических наблюдений.

В Йоханнесбурге температура воздуха опустилась до минус семи градусов. Предыдущий рекорд холодов составил 6,3 градуса, который был зафиксирован в городе 19 июля 1995 года.

Отмечается, что впервые за многие годы в ЮАР выпал снег. Как сообщает радиостанция, в этих местах дети и подростки впервые увидели снегопады. Из-за обледенения были перекрыты многие автомобильные дороги.

Уточняется, что нынешние морозы пришли на юг Африки из Антарктики, и ожидается, что эти холода продержится на территории ЮАР еще неделю.