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Политика24 июля 2021 15:59

Путин примет участие в спуске на воду супертраулера новейшего поколения в Петербурге

Это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения, сообщили в Кремле
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин примет участие в спуске на воду супертраулера новейшего поколения в Санкт-Петербурге

Владимир Путин примет участие в спуске на воду супертраулера новейшего поколения в Санкт-Петербурге

Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин 25 июля 2021 года посетит Санкт-Петербург, где примет участие в Главном военно-морском параде в честь 325-летия ВМФ и будет присутствовать в церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения.

- В присутствии Владимира Путина на Адмиралтейских верфях состоится церемония спуска на воду супертраулера "Механик Сизов". Это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу "Русской рыбопромышленной компании", — говорится в сообщении Кремля.

Напомним, глава государства традиционно посещает северную столицу, чтобы поздравить военнослужащих. В прошлом году президент обошёл на катере и поприветствовал экипажи морского тральщика "Александр Обухов", малого ракетного корабля "Серпухов", корвета "Бойкий", фрегата "Адмирал флота Касатонов", подводной лодки "Санкт-Петербург" в акватории реки Невы.