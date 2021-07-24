Нидерланды хотят экстрадировать россиян, сообщивших детали о крушении самолета MH-17

Малазийский самолет Boeing-777 разбился в Донбассе в 2014 году. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти Нидерландов хотят выслать двух россиян, раскрывших детали о крушении малазийского самолета Boeing-777 в Донбассе в 2014 году. Об этом пишет местная газета De Volkskrant, ссылаясь на попавшие в ее распоряжение документы.

Как пишет газета, россияне узнали данные о крушении самолета случайно. В 2016 году пара переехала в Нидерланды, где запросила убежище. И только в 2018 году супруги раскрыли информацию о трагедии властям страны. Миграционная служба и судьи посчитали нелогичным поступок россиян, раскрывших сведения лишь спустя два года.

Теперь нидерландские власти хотят экстрадировать россиян. При этом не сообщается, какую именно информацию о крушении они раскрыли.

Напомним, малайзийский "Боинг-777" следовал рейсом МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолет разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, где полыхал вооруженный конфликт. Погибли все 238 пассажиров и 15 членов экипажа. Расследование трагедии продолжается.