Хуснуллин: сейчас в России около 80-100 тысяч обманутых дольщиков

Марат Хуснуллин сообщил, что сейчас в России около 80-100 тысяч обманутых дольщиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что сейчас в России порядка 80-100 тысяч обманутых дольщиков.

- Сейчас, по моим расчетам, в стране нерешенных вопросов дольщиков порядка 80-100 тыс. Цифра плавающая, плюс-минус 10%. Я для себя внутренне и для Фонда дольщиков ставлю задачу в 2023 году все решения принять, — сообщил Хуснуллин у себя в Instagram.

Он рассказал о договоренности с Минфином, согласно которому будут выделены дополнительные средства, чтобы ускорить решение проблем. Он добавил, что пока проблем с обманутыми дольщиками в России много.

Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что российское правительство планирует упростить ввоз трудовых мигрантов на стройки в ближайший месяц.

До этого он рассказал, что власти России будут компенсировать застройщикам цены на стройматериалы. Он добавил, что резкий рост цен на стройматериалы наблюдается не только в России. Подорожание стройматериалов в мире составило 15%.