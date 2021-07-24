Правительство планирует упростить ввоз мигрантов на стройки в ближайший месяц

Российское правительство упростит ввоз мигрантов на стройки в ближайший месяц Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что российское правительство планирует упростить ввоз трудовых мигрантов на стройки в ближайший месяц.

- Стараемся решать (вопрос), надо завозить. Сейчас рабочих не хватает катастрофически. Думаю, что в ближайший месяц все-таки упростим процедуру завоза рабочих на стройки, — рассказал Хуснуллин отвечая на вопрос о том, когда может пойти первый чартер с мигрантами на стройку Восточного полигона.

В середине июля российский Минстрой допустил, что трудовых мигрантов будут ввозить в регионы страны на чартерных поездах РЖД. Так можно одномоментно ввезти в страну около 1 тысячи человек, сообщили в ведомстве.

Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что российское правительство будет компенсировать застройщикам цены на стройматериалы. Он добавил, что резкий рост цен на стройматериалы наблюдается не только в России. Подорожание стройматериалов в мире составило 15%.