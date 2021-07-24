Правительство компенсирует застройщикам цены на стройматериалы

Российское правительство будет компенсировать застройщикам цены на стройматериалы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что российское правительство будет компенсировать застройщикам цены на стройматериалы.

- Ситуация с ценами на стройматериалы тяжелейшая, но из приятных новостей могу сказать, что на уровне правительства принято решение, что удорожание стройматериалов мы будем оплачивать. Постараемся компенсировать, — сообщил он у себя в Instagram.

Он добавил, что резкий рост цен на стройматериалы наблюдается не только в России. Подорожание стройматериалов в мире составило 15%.

В начале июля появилась информация, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим территориальным органам провести проверку крупных строительных организаций и производителей стройматериалов на фоне роста цен на рынке. В ведомстве уточнили речь идет о росте цен на рынке строительства и смежных рынках — бетон, кирпич, древесные материалы, ПВХ-продукция.