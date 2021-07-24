В Турции призвали ужесточить коронавирусные меры для российских туристов

В Турции призвали ужесточить коронавирусные меры для туристов из России Фото: Антон ПИКУС

Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал ужесточить коронавирусные меры для туристов из России.

Ранее за сутки в Турции выявили 12 381 случай заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с 12 мая текущего года.

- С одной стороны, мы должны быть вакцинированы, с другой - государство должно применять некоторые ограничения, а население должно строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры. Иначе остановить рост заболеваемости не удастся, — написал Джейхан у себя в Twitter.

Напомним, 18 июня оперштаб России по борьбе с пандемией заявил о целесообразности восстановления полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня текущего года. Это произошло после того, как в середине апреля РФ приостановила авиасообщение с Танзанией и Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. Тогда регулярное авиасообщение между Москвой и Стамбулом сохранилось, но было ограничено двумя рейсами в неделю, а в конце мая ограничения решили продлить до 21 июня.