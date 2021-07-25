Александр Курдюков скончался. Фото: Министерство цифрового развития и связи Амурской области

Вечером в субботу, 24 июля, умер Александр Курдюков, министр цифрового развития и связи Амурской области, который несколько дней назад попал в больницу с тяжелыми травмами, полученными во время отдыха на туристической базе. О его смерти сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Василий Орлов.

«Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве, он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано», - говорится в его сообщении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Курдюков вместе с семьей отдыхал турбазе «Берлога» в пригороде Благовещенска. Там его, сильно избитым, и обнаружил во время вечернего обхода один из охранников базы. Сообщалось, что Александр Михайлович получил тяжёлые травмы – у него черепно-мозговая травма, перелом височной кости и ушиб головного мозга. Предположительно, он был избит в результате конфликта с неизвестным мужчиной. Курдюков был экстренно госпитализирован, а полиция начала расследование.

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СПРАВКА «КП»

Александр Курдюков родился 8 сентября 1981 года в Благовещенске. В 2003 году окончил Амурский государственный университет по специальности «Информационные системы (по областям применения)», квалификация – информатик – экономист. С 2010 года занимал должность начальника отдела автоматизации и информационных технологий министерства социальной защиты. С 2012 года был начальником управления информатизации Амурской области. В 2020 его назначили первым заместителем министра цифрового развития и связи региона, а 12 января 2021 года он возглавил областное министерство.