Психотерапевты назвали когнитивные нарушения после COVID-19 последствием любого вируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Нарушение когнитивных функций, то есть ухудшение памяти и снижение концентрации внимания, после коронавируса – нормальное явление, так как такие осложнения могут возникать после любого вируса. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщили эксперты в области психиатрии и психологии в интервью агентству ТАСС.

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович отметил, что после любого вируса есть два вида осложнений: на сосуды и на нервную ткань, как центральную, так и периферическую.

- Ничего сверхъестественного здесь нет, это не какие-то сугубо коронавирусные последствия и осложнения. Подобные последствия есть у любого вируса, это определяется интоксикацией, то есть астенической составляющей. Такие проблемы, как концентрация внимания, память и прочие формы вегетативного реагирования, являются абсолютно нормальными. Ничего катастрофического в этом нет, - отметил специалист.

С мнением коллеги согласился заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов. Эксперт отметил, что пациенты действительно часто жалуются на ухудшение памяти после коронавируса, но это вполне объяснимо: люди выходят из болезни обессиленные и долго восстанавливаются.

По словам психолога, восстановление когнитивных функций после коронавируса в таком случае может занять не менее месяца, однако все зависит от каждого человека индивидуально.

Доцент кафедры социальной психологии МГУ имени Ломоносова Александр Рикель добавил, что причины депрессии, тревожности и когнитивных нарушений кроются не только в самом заболевании и изменении образа жизни, но и в прогрессировании социальных фобий, которые связаны с потерей работы, сложностями в адаптации к жизни во время пандемии.

Как писал сайт Kp.ru, ранее замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о частых осложнениях после коронавируса у детей. В список также вошли проблемы с памятью и когнитивные нарушения.