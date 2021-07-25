Евгений Тишковец: Лето в Москве вернулось в норму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода на территории Москвы вернулась в рамки климатической нормы июля. Этим утром в российской столице солнечно, без осадков, температура воздуха составляет плюс 18,6 градуса, но днем прогреется до плюс 22-24 градусов. Об этом в воскресенье, 25 июля, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец на своей странице в социальной сети Instagram.

- Лето в Москве вернулось в норму. В течение дня синоптическая ситуация будет обуславливаться северо-западной периферией и антициклоном, благодаря чему москвичей ждем по-летнему погожий день, а температурный фон вновь вернется в рамки климатической нормы июля. В столице воздух прогреется до плюс 22-24 градусов, в Подмосковье 20-25 комфортного июльского тепла, - сообщил синоптик.

Евгений Тишковец отметил, что сегодня в столице ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм ртутного столба.

Как писал сайт kp.ru, ранее синоптики Гидрометцентра России предупредили, что этой ночью в Москве воздух местам может остыть до +3 градусов, а выходные будут солнечными и прохладными.