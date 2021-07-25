Путин осмотрел корабли перед парадом ВМФ в Кронштадте Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин принимает участие в мероприятиях по случаю дня российского Военно-морского флота. В воскресенье, 25 июля, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ на борту катера обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.

Российский лидер осмотрел корабли перед главным военно-морским парадом, поприветствовал и поздравил экипажи судов.

В параде в Кронштадте примут участие 12 кораблей и четыре подлодки, в том числе корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов», ракетный корабль «Гейзер», противолодочное судно «Уренгой», а также большие десантные корабли «Минск» и «Петр Моргунов». Позже российский президент Владимир Путин примет Главный военно-морской парад в акватории Невы.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге и Кронштадте проходит главный военно-морской парад в честь дня ВМФ, которому в текущем году исполняется 325 лет. Сайт kp.ru проводит прямую онлайн-трансляцию парада в Петербурге.