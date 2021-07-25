Медицинский исследователь обвинил журнал The Lancet в сокрытии фактов о начале пандемии коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С начала распространения коронавирусной инфекции в мире у известного медицинского журнала The Lancet был эксклюзивный доступ к научным работам, которые подтверждали передачу вируса от человека к человеку, но издание скрывало эти факты. Об этом в воскресенье, 25 июля, пишет Daily Mail, ссылаясь на медицинского исследователя, директора Wellcome Trust Джереми Фаррара.

Специалисты заявил, что данные, которые были известны издателям на момент начала пандемии коронавирусной инфекции, могли бы остановить рост числа заражений и спасти миллионы жизней.

- Редакторы The Lancet решили не публиковать эту информацию и скрыть первые исследования китайских медиков, когда каждая секунда была на счету. Они не стали прислушиваться к советам ведущих эпидемиологов. Также они не обнародовали доказательства того, что коронавирус может распространяться бессимптомными носителями. Весь мир должен был немедленно узнать об этом. Вероятнее всего, именно скорость важнее всего остального во время вспышек заболеваний, - написал Джереми Фаррар.

Медицинский исследователь отметил, что в Китае про опасность пандемии коронавирусной инфекции заговорили уже в конце 2019 года, когда были выявлена первые случае заражения в Ухане. По мнению эксперта, The Lancet находился под давлением властей Китая, которые не хотели распространять данную информацию.