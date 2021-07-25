Полиция проверяет информацию об избиении посетителя в посольстве Киргизии в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Московские правоохранительные органы проводят проверку по заявлению мужчины, которые утверждает, что подвергся нападению в посольстве Киргизии в российской столице со стороны одного из сотрудников дипломатического представительства. Об этом в воскресенье, 25 июля, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на информацию источников в полиции.

- В полицию обратился потерпевший, которые накануне пришел в посольство Киргизии в Москве помочь оформить документы своей знакомой. Мужчина заявил, что у него произошел конфликт с одним из сотрудников учреждения, из-за чего тот ударил его по лицу, - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Отмечается, что, по словам потерпевшего, на него напал второй секретарь вице-консула посольства Киргизии. В настоящее время полицейские начали доследственную доследственную проверку по факту данного заявления.