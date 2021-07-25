Умер Валерий Савченко, генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава России. Фото: официальный сайт НМИЦ гематологии Минздрава России

Умер Валерий Савченко, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии российского министерства здравоохранения. Академика РАН и профессора не стало в возрасте 69 лет. Об этом в воскресенье, 25 июля, говорится в сообщении на официальном сайте Минздрава РФ.

- Сегодня мировая медицинская наука понесла невосполнимую утрату. Валерий Григорьевич был талантливым ученым и организатором, здоровье людей для него всегда стояло на первом месте. Уверен, что его ученики продолжат то беззаветное служение науке и пациентам. Коллектив министерства выражает соболезнования родным и коллегам Валерия Савченко, - сказал глава ведомства Михаил Мурашко.

Валерий Савченко пришел в Гематологический научный центр в 1988 году на должность заведующего отделением химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга. Работе в центре он посвятил 33 года. Именно под руководством профессора в России начались первые работы по применению трансплантации костного мозга.

Благодаря Валерию Савченко были разработаны алгоритмы диагностики и протоколы лечения заболеваний системы крови, программы неродственной трансплантации костного мозга, профилактики и терапии последствий трансплантации костного мозга. Академик РАН был автором более 1 450 научных публикаций в российской и зарубежной литературе, под его руководством защищено 30 кандидатских диссертаций и 14 докторских диссертаций.