Хакеры выставили на продажу почти 4 миллиарда номеров пользователей Clubhouse Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В распоряжении киберпреступников оказалась полная база телефонных номеров пользователей социальной сети Clubhouse, сообщил специалист по кибербезопасности Марк Рюф.

Хакеры выставили на продажу 3,8 миллиарда телефонных номеров, в том числе и тех, кто есть в контактах у зарегистрированных в Clubhouse людей, написал он в своем Twitter.

Злоумышленники планируют продать данные пользователей до 4 сентября.

Как писал сайт kp.ru, весной 2021 в публичном доступе в Сети появились данные нескольких сотен крупных и тысяч небольших компаний России. Все они размещали информацию в бесплатном онлайн-менеджере проектов Trello.

Ранее на одном из хакерских форум в интернете в свободном доступе опубликовали личные данные более чем 533 миллионов пользователей социальной сети Facebook. Около 32 миллионов из них относятся к аккаунтам из Соединенных Штатов.