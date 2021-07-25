Ученые подтвердили влияние коронавируса на когнитивные способности человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перенесшие коронавирус люди действительно в значительной мере страдают от снижения уровня когнитивных способностей, следует из наблюдений ученых Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета.

Исследование проводилось среди 81 337 человек, из которых 12 689 переболели ковидом различной степени тяжести. Оказалось, что большинство из перенесших коронавирус выполняют интеллектуальные задачи гораздо хуже, чем те, кого инфекция не коснулась, пишет The Lancet.

Как выяснили ученые, сложнее всего переболевшим COVID-19 давались задачи, которые требовали аргументации и планирования. Наибольшие проблемы в их решении испытывали пациенты, перенесшие заболевание в тяжелой форме и которых подключали к аппарату ИВЛ. Результаты их тестирования показали, что они справляются с интеллектуальными задачами даже хуже тех, кто перенес инсульт и потерял способность чему-то обучаться.

По словам исследователей, влияние коронавируса на когнитивные способности не зависят от того, сколько времени прошло с начала заболевания. Таким образом они пришли к выводу, что инфекция вызывает необратимое действие на интеллект человека.

Как писал сайт kp.ru, ранее ученые Ульяновской области заявили, что коронавирус влияет на мозг сильнее, чем предполагалось.