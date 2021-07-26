В столицу Туниса ввели войска

В Тунисе после заявления президента о роспуске правительства начались беспорядки Фото: REUTERS

Вечером в воскресенье, 25 июля, в столицу Туниса были введены подразделения правительственной армии, передает телеканал Al Mayadeen. Отмечается, что военнослужащие оцепили центр города, где располагается здание Ассамблеи народных представителей (тунисский однопалатный парламент).

Ранее в этот день президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке работы парламента на 30 дней и отмене неприкосновенности всех депутатов. Кроме того, глава государства сообщил, что в ближайшее время будет отправлен в отставку премьер страны Хишам Машиши вместе со всем его кабинетом министров. Такое решение было принято в ходе совещания с руководством служб безопасности и военным командованием, на котором обсуждалась ситуация в стране.

После этого объявления глава тунисского парламента обвинил президента в антиконституционных действиях, а во многих городах Туниса, в том числе и в столице, начались митинги сторонников и противников Каиса Саида.