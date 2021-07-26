ФСБ РФ задержала в 25 регионах страны 45 подпольных оружейников. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФСБ России задержала 45 подпольных оружейников. Операции проходили в 25 регионах России. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 45 жителей из 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - сообщили ТАСС в ЦОС.

Спецоперация проводилась в июле в Москве, Адыгее, Башкирии, Крыму, Мордовии, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областях.

У подпольных оружейников в ходе операции изъяты 272 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, самодельное стреляющее устройство ("авторучка"), а также 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 65 ручных гранат, более 26,5 тыс. патронов различного калибра, 130 килограмм взрывчатых веществ, 256 взрывателей различных модификаций, 20 приспособлений для бесшумной стрельбы.

В ФСБ отметили, что спецоперации помогли прекратить деятельность 32 оружейных подпольных мастерских.

Среди изъятого оружия оказался американский ружейный гранатомет производства 1940 года, четыре пулемета, 11 автоматов , 16 пистолетов-пулеметов, в том числе ППШ, "Кедр", 118 пистолетов и револьверов, 125 карабинов.

В ФСБ журналистам рассказали, что сбыт оружия шел через сети Интернет, а покупатели производили оплату по системе электронных платежей. Поставлялся товар по почте.