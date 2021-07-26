Создавшая IQOS Philip Morris прекратит выпуск сигарет через десять лет

Создавшая IQOS Philip Morris прекратит прекратит выпуск сигарет через 10 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор Philip Morris International Яцек Ольчак заявил, что компания прекратит продажу сигарет Marlboro в Британии в течение следующих десяти лет. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает Daily Mail.

Эти планы, по словам Ольчика, являются частью стратегии компании по поэтапному отказу от традиционного курения в стране. Он призвал правительство королевства полностью запретить продажу сигарет в стране с 2030 года.

При этом компания пока продолжит выпускать электронные сигареты и устройства с подогревом табака. По мнению специалистов компании, они считаются менее вредными.

Напомним, что компания Philip Morris разработала популярные в мире электронные сигареты IQOS. Ранее гендиректор PMI заявил, что за 10-15 лет компания намерена полностью прекратить выпуск обычных сигарет.