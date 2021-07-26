Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире26 июля 2021 12:58

Создавшая IQOS Philip Morris прекратит выпуск сигарет через десять лет

Компания пока продолжит выпускать электронных сигареты и устройства с подогревом табака
Анастасия РЫШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Создавшая IQOS Philip Morris прекратит прекратит выпуск сигарет через 10 лет.

Создавшая IQOS Philip Morris прекратит прекратит выпуск сигарет через 10 лет.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор Philip Morris International Яцек Ольчак заявил, что компания прекратит продажу сигарет Marlboro в Британии в течение следующих десяти лет. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает Daily Mail.

Эти планы, по словам Ольчика, являются частью стратегии компании по поэтапному отказу от традиционного курения в стране. Он призвал правительство королевства полностью запретить продажу сигарет в стране с 2030 года.

При этом компания пока продолжит выпускать электронные сигареты и устройства с подогревом табака. По мнению специалистов компании, они считаются менее вредными.

Напомним, что компания Philip Morris разработала популярные в мире электронные сигареты IQOS. Ранее гендиректор PMI заявил, что за 10-15 лет компания намерена полностью прекратить выпуск обычных сигарет.