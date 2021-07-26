Михаил Дегтярев поручил ускорить ремонт амбулатории в Амурском районе

Помимо ремонта помещений, в амбулатории создадут ординаторскую с комфортными условиями для отдыха медработников. Фото: Александр Янышев

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил Амурский район, где проверил ход выполнения капитального ремонта сельской амбулатории в селе Вознесенское. Общая стоимость работ – 14 млн рублей.

– Завершить ремонт надо в сентябре, не затягивая. При этом специалистам краевого минздрава и руководству Амурской ЦРБ поручаю тщательно контролировать ход этих работ во взаимодействии с администрацией сельского поселения. Надо сделать все так, чтобы людям было удобно – и пациентам, и самим медработникам, – отметил Михаил Дегтярев.

Ремонт амбулатории выполняется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала в Хабаровском крае в начале 2021 года. Здание 1986 года постройки не соответствовало санитарным нормам и уже давно нуждалось в обновлении.

– Я работаю здесь уже больше тридцати лет, за это время ни разу не было никакого ремонта. Сейчас здание разделили на две половины: пока в одной работает бригада по ремонту, в другой мы продолжаем прием, – рассказал заведующий амбулаторией Алексей Серебренников.

В амбулатории работают два врача общей практики, два фельдшера, акушерка. Есть пункт скорой медицинской помощи, аптека. Медучреждение обслуживает более 1800 жителей поселка.