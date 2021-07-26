Умер Джон Хатчинсон, соавтор песни «Space Oddity» Дэвида Боуи. Фото:Youtube.

Умер Джон Хатчинсон - британский джазовый гитарист, соавтор ранней версии песни Space Oddity музыканта Дэвида Боуи. О том, что музыкант скончался после продолжительной болезни, сообщается в официальном Twitter-аккаунте представителей Боуи. Хатчинсон скончался в больнице.

Хатчинсон познакомился с Боуи в 1966 году во время прослушивания гитаристов для группы David Bowie and the Buzz. В 1968-м он играл с музыкантом в группе Feathers.

После разрыва Боуи с Фартингейл музыканты совместно записали раннюю версию песни Space Oddity. Помимо этого, Хатчинсон появился в музыкальном фильме о Боуи Love You till Tuesday и выступал в составе группы The Spiders from Mars на гастролях артиста.

Композитор, певец, актер и художник Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar.