В России горит свыше 830 тысяч гектаров леса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная "Авиалесоохрана" сообщила, что в настоящее время в России охвачены огнем 830 тысячи гектаров леса. Зафиксированы около 200 лесных пожаров. На их тушение направлены пять тысяч человек и свыше 700 единиц техники, а также 35 воздушных судов.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - около 736 тыс. га, в Иркутской области - около 40 тыс. га, в Карелии более 11 тыс. га, а также в Чукотском автономном округе - 11 тыс. га и Хабаровском крае - около 6 тыс. га. За прошедшие 24 часа пожарные смогли потушить 66 лесных пожаров на площади более 42 тыс. га.

В пресс-службе Министерства природы России сообщили, что за прошедшую неделю - с 19 по 25 июля ликвидированы более 600 лесных пожаров в 49 регионах страны.

По данным "Авиалесоохраны", пожароопасная ситуация открыта во всех субъектах страны. Особый противопожарный режим введен в 65 регионах, режим ЧС - в десяти регионах России.