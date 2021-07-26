Умер Владимир Сканави. Фото: ВШЭ.

Умер Владимир Сканави. Заслуженный артист России Заслуженный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского скончался на 80-м году жизни.

"Владимир Маркович умер вчера после продолжительной болезни", - сообщили коллеги музыканта ТАСС.

Владимир Сканави родился в Москве в 1941 году. Он с отличием окончил фортепианное отделение Музыкального училища при Московской консерватории, и с таким же отличием фортепианный факультет Московской консерватории.

Пианист с 1965 года выступал в дуэтах, трио, квинтетах. Он много сотрудничество со скрипачом Олегом Каганом, с которым пианист исполнил в концертах большой репертуар, в котором были включены все сонаты Баха и Бетховена, Моцарта и Брамса, Прокофьева, Шостаковича, Шнитке.

С 1991 года Заслуженный артист преподавал на кафедре камерного ансамбля и квартета Московской консерватории.