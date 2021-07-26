Противопаводковую дамбу построят в Великом Устюге к 2022 году

Первый транш в 20 миллионов рублей регион получит уже осенью, в 2022 году – еще 150 миллионов. Вместе с региональным финансированием дамба обойдется в 270 миллионов рублей. «Еще в 2016 году, после сложного наводнения, никто не верил, что для небольшого российского городка реально построить дамбу за 1,5 миллиарда рублей. Мы это сделаем при поддержке нашего Президента, и Великий Устюг навсегда избавится от подтоплений! Благодаря дамбе большая вода не попадет в город со стороны реки Малой Северной Двины», - сказал губернатор Олег Кувшинников на заседании градостроительного совета в Великом Устюге. Сейчас в городе ведется строительство шпунтовой стенки протяженностью 1,7 километра в районе судоремонтного завода. Ранее железнобетонными плитами укрепили берега реки Сухоны на протяжении 2 километров на подходах к городу и в городской черте. «Нам необходимо пережить еще одну весну 2022 года, когда будет продолжаться строительство дамбы. Весна будет тяжелой, так как на сегодняшний день мы фиксируем критически низкий уровень воды в реках Сухона, Юг и Малая Северная Двина, что может спровоцировать заторные явления на перекатах. Проводить противопаводковые мероприятия нужно уже сейчас», - предупредил губернатор.