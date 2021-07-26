Макрон получил новое имя: Те Ака Ики Тааоа

Глава Франции посетил торжественную церемонии на острове Хива-Оа во Французской Полинезии. Фото: скриншот видео.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего визита на остров Хива-Оа во Французской Полинезии получил новое имя. Об этом сообщил журнал Le Nouvel Observateur.

"Наша часть французской идентичности желанна и мы принимаем ее: мы - маркизийцы, полинезийцы, французы, и мы гордимся, господин президент", - заявила мэр коммуны Хива-Оа Жоэль Фребо в ходе торжественной церемонии встречи высокого гостя.

Отмечается, что это одна из древнейших традиций. Макрона прозвали - Те Ака Ики Тааоа (Te Haka Iki Taaoa), что в переводе означает "великий лидер, который шагает вперед и пойдет далеко".

Макрон перед началом официальной речи поблагодарил полинезийцев за радушный прием на местном языке. В торжественном приеме президента Франции участвовало 600 танцоров, а также всадников в доспехах.

В ходе поездки на Хива-Оа Макрон также посетил могилы художника Поля Гогена и поэта Жака Бреля.