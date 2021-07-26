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Происшествия26 июля 2021 18:43

Четверо детей сбежали из садика в Москве, устроив подкоп под забором

Теперь воспитателям придется объяснить, почему никто не присматривал за воспитанниками
Елена АКИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Четверо детей сбежали из садика в Москве, устроив подкоп под забором

Четверо детей сбежали из садика в Москве, устроив подкоп под забором

Фото: кадр с видео

Четверо воспитанников сбежали из детского сада в Москве. Дети устроили подкоп под забором, выбрались на улице и устроили игру на дороге.

Все произошло на юго-западе столицы, в детском саду на улице Профсоюзная. Судя по всему, мальчишки устроили подкоп во время прогулки. Когда воспитательница отвлеклась на другие дела, они выбрались на улицу и просились в ближайшие зеленые насаждения, чтобы скрыться от глаз взрослых.

Дальнейший маршрут путешественников пролегал через проезжую часть, где они чуть не угодили под машину. Но водитель ехал медленно и успел притормозить, сообщает Пятый канал.

Вычислить беглецов и узнать о всех их путешествиях удалось благодаря уличным камерам наблюдения. Воспитанников вернули в дошкольное учреждение, но воспитателям все же придется ответить за случившееся.

Департамент образования и прокуратура уже организовали проверку в отношении педагогов, ответственных за жизнь и здоровье воспитанников.

В пресс-службе столичной прокуратуры отметили, что из учреждения сбежали мальчики шести и пяти лет. Один из беглецов вскоре вернулся, а остальных нашли неподалеку.

Сейчас здоровью и жизни детей ничего не угрожает, сообщает ФАН.

В мае в Новой Москвы пятилетний мальчик с особенностями развития покинул территорию детского сада и чуть не утонул в пруду.

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Четверо детей сбежали из детского сада в Москве
Четверо детей сбежали из детского сада в Москве