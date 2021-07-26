Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации на ИВЛ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший украинский президент, постоянный представитель в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации после перенесенной операции на сердце. Политик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщил украинский «24 канал», ссылаясь на источники в окружении Кравчука.

- Первый президент Украины в реанимации с конца июня. В настоящее время он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Политика прооперировали еще 29 июня текущего года, - говорится в материале канала.

Пресс-служба Леонида Кравчука пока что не прокомментировала состояние здоровья политика.

87-летний Леонид Кравчук с 28 июля минувшего 2020 года является главной украинскую делегацию в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Он был первым президентом Украины с 1991 года по 1994 год.