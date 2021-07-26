В Госдуму внесли закон о продаже «красивых» автомобильных номеров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Член партии ЛДПР Александр Шерин внес в Государственную думу России проект закона о проведении аукционов по продаже «красивых» автомобильных номеров. Документ в понедельник, 26 июля, опубликовали в электронной базе нижней палаты.

Законопроект вводит понятие особой серии государственных номеров для транспорта, под которой понимаются знаки, состоящие из одинаковых букв или цифр, а также включающие в себя два ноля или один ноль слева с повторением в серии кода региона. Резервирование «красивых» номеров будет осуществляться на открытом аукционе посредством электронных торгов.

Документ запрещает использовать такие знаки на государственном или муниципальном транспорте, а также перепродавать их.

Обязанность по организации и проведению аукционов возлагается на Госавтоинспекцию России. При этом «входной билет» на аукцион будет стоит десять процентов от государственной пошлины за регистрацию транспортных средств. В такую же сумму обойдется и минимальное ценовое предложение за номер. Доходы, полученные от продажи «особых» знаков, будут поступить в дорожный фонд российского региона.