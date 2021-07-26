Судно с 57 мигрантами на борту затонуло у берегов Ливии Фото: REUTERS

По меньшей 57 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у побережья Ливии из-за опрокидывания перевозившего их судна. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщила пресс-секретарь Международной организации по миграции Сафа Мсехли на своей странице в Twitter.

Сообщается, что судно с мигрантами на борту затонуло недалеко от города Хомс.

- Сегодня погибли по меньшей мере 57 человек. Несколько выживших доставили на берег рыбаки и сотрудники береговой охраны. Среди утонувших было не менее 20 женщин, а также два ребенка, - сообщила Сафа Мсехли.

Ливия остается основным перевалочным пунктом для беженцев из Африки, которые пытаются попасть на территорию Европы. По информации Национального комитета по правам человека, в минувшем году у берегов Ливии были спасены и доставлены на территорию государства почти 12 тысяч мигрантов, более 300 беженцев погибли в море. Не исключается, что фактическое количество летальных исходов может быть значительно больше.