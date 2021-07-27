В Нефтеюганске локализовали пожар в жилом доме

Жилой дом загорелся в Нефтеюганске. Фото: ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу

В Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ) вспыхнул крупный пожар в жилом доме, к этому часу его удалось локализовать. Спасатели эвакуировали из горящего здания 50 человек, в том числе 15 детей. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС, сообщение о возгорании в деревянном двухэтажном 24-квартирном доме на четыре подъезда поступило в час ночи по местному времени (23:00 мск). Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, горели два подъезда – третий и четвертый, огнем была охвачена крыша. Общая площадь возгорания составляла более 700 квадратных метров. Пожару был присвоен второй номер сложности.

«В 01:28 (23:28 мск) возгорание было локализовано на площади 720 квадратных метров, проводится проливка конструкций первого и второго подъездов, осуществляется защита соседнего дома от огня», - говорится в сообщении МЧС.

Пожар тушат 36 человек, задействовано восемь единиц техники. Причины возгорания выясняются.