Пушков ответил на заявление МИД Польши о «Северном потоке — 2»: Варшаве остается утешать себя

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков ответил на недавнее заявление заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Пшидача о многолетнем противостоянии его страны строительству газопровода «Северный поток — 2».

«Варшава хвалится, что на несколько лет задержала «Северный поток — 2». Хвалиться, однако, нечем: в итоге Варшава своего не добилась. Это как тянуть-тянуть футбольную игру, а в конце проиграть. Остается утешать себя тем, что сопротивлялись», - написал российский сенатор на своей странице в Twitter, комментируя слова замглавы польского МИД.

«Но важен счет. А счет не в пользу Польши», - добавил Алексей Пушков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Марчин Пшидач заявил, что если бы не усилия, предпринятые Варшавой в противостоянии российскому проекту, «Северный поток — 2» уже давно бы достроили. Дескать, Варшава «спасала» Европу от газопровода из России.