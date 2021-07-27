Роскомнадзор заблокировал американский сайт Genius с текстами песен

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 26 июля, Роскомнадзор частично заблокировал популярный американский сайт Genius, на котором пользователи разбирают тексты песен, в том числе и на русском языке. В пресс-службе ведомства пояснили, что российская сторона неоднократно требовала от провайдера хостинга и администратора этого интернет-ресурса удалить запрещенную в нашей стране информацию, однако этого не сделали.

«На основании вступивших в законную силу судебных решений, а также многочисленных требований Роспотребнадзора и МВД России, в Единый реестр запрещенной информации внесено 30 страниц сайта genius.com», - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что от сайта требовалось удалить «материалы, содержащие пропаганду экстремизма, криминального образа жизни», а также «пронаркотический и суицидальный контент».

При этом в ведомстве заверили, что если запрещенную информацию с сайта удалят, «Роскомнадзор готов в короткие сроки снять ограничения доступа».

Напомним, как писал сайт kp.ru, с начала 2021 года специалисты Роскомнадзора заблокировали или удалили около 150 интернет-страниц с информацией, в том числе касающейся продажи поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.