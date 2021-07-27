Турция не собирается принимать у себя афганских беженцев

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил афганцам бежать в Турцию, а не в страны Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция не собирается брать на себя международные обязательства и принимать тысячи афганских беженцев, которые решили покинуть собственную страну из-за обострения ситуации в ней. Об этом заявил официальный представитель турецкого МИД Танжу Бильгич.

По его словам, в Анкаре «с удивлением встретили заявление канцлера Австрии Себастьяна Курца, который назвал Турцию «наиболее подходящим местом» для афганских беженцев».

«Турция ни в коем случае не возьмет на себя международные обязательства третьих стран и не будет принимать новую волну миграции. Мы сообщаем об этом нашим партнерам на всех уровнях, отмечая, что Турция не станет пограничником ЕС или лагерем для тех, кто просит убежище», - цитирует заявление Танжу Бильгича ТАСС.

Ранее австрийский канцлер в интервью немецкой газете Bild сказал, что афганцам нужно бежать или в безопасные районы своей страны, или в соседнюю Турцию, а не пытаться найти убежище в Европе – например, в Австрии, Германии или Швеции.