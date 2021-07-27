Эксперт рассказал, как защититься от мошенничества в мессенджерах

Эксперт дал советы по защите от нового вида мошенничества в мессенджерах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый способ мошенничества через якобы организованные розыгрыши денежных призов в мессенджерах работает благодаря слепой вере населения в возможность обогатиться. Такое мнение выразил эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. Он добавил, что хотя такой вид обмана пользователей появился недавно, он уже получил широкое распространение.

«Как с этим бороться? Нужно ржавыми гвоздями вбить себе в голову, что никогда нельзя переходить на сайты по ссылкам. Если кто-то вам что-то обещает, наберите своими руками в адресной строке сайт организатора розыгрыша. Второе: как только вам сообщают, что вы что-то выиграли и вам что-то нужно заплатить, то сразу закрывайте сайт и бегите оттуда сломя голову. Как только вас просят что-то заплатить, то вы должны быть на 200% уверены, что вы расстаетесь со своими деньгами и дарите их мошенникам», - цитирует эксперта Газета.Ru.

Власов добавил, что россияне чаще всего попадаются на такие уловки из-за отсутствия финансовой грамотности. Особенно это наблюдается среди людей старшего поколения.

Напомним, ранее сообщалось о распространении нового вида мошенничества в России. Через мессенджеры преступники сообщают пользователям, что те могут принять участие в розыгрыше, а когда человек переходит по ссылке, ему обещают крупный выигрыш. Однако, чтобы получить деньги, мошенники сообщают о необходимости заплатить налог на получение денежных средств, пишут «Известия».