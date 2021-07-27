Глава Амурской области предложил Мишустину изменить схему выплат пострадавшим от паводка

Губернатор Василий Орлов рассказал о ликвидации последствий паводков в регионе. Фото: пресс-служба Правительства Амурской области.

Глава Приамурья Василий Орлов предложил скорректировать размер и порядок оформления федеральных выплат для граждан, пострадавших от паводка. Губернатор принял участие в совещании по вопросам ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое в Южно-Сахалинске провел премьер-министр Михаил Мишустин. Василий Орлов рассказал председателю правительства РФ о том, как регион справляется с последствиями паводка.

По словам главы Приамурья, федеральные выплаты должны получить 5176 человек на общую сумму 199 млн. рублей. Регион уже начал выплачивать эти суммы за счет областного бюджета с последующим возмещением из федерального бюджета. На сегодняшний день выплаты получили 2776 жителей области на общую сумму 73,21 млн. рублей. При этом основанием для получения материальной поддержки является не только проживание пострадавшего в подтопленном доме, но и обязательная регистрация в нем. Василий Орлов предложил скорректировать этот порядок.

- Я хочу отметить: и региональные выплаты, и федеральные выплаты - это одни и те же люди, одни и те же комиссии. Но, повторяю: по региональным выплатам мы уже всю помощь оказали еще неделю назад, а по федеральным выплатам - только сейчас приближаемся к 50%, - отметил губернатор Амурской области. - Что мы предлагаем изменить в действующей системе федеральных выплат. Первое: исключить требование о наличии обязательной регистрации граждан по месту жительства, как сделано у нас по региональной программе. Здесь страдают в том числе и интересы несовершеннолетних, которые часто не имеют регистрации по месту своего фактического проживания.

Второе предложение главы Приамурья касается установки единой суммы выплаты пострадавшим в связи с повреждением жилого дома без привязки к количеству утраченных вещей первой необходимости. Предложения Василия Орлова поддержал вице-премьер РФ, полпред Президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, отметив, что необходимо проанализировать порядок осуществления выплат из региональных и федеральных бюджетов.

Кроме федеральных выплат пострадавшие амурчане получают еще и единовременную помощь из регионального бюджета: 30 тысяч рублей за каждый подтопленный дом, в котором уровень воды поднялся выше пола, а также по 10 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Всего региональные выплаты составили 32,65 млн. рублей, все деньги уже перечислены на счета пострадавших.

Еще 120 млн. рублей региональные власти выделили на дополнительные меры поддержки: бесплатные дрова и уголь, льготы на оплату электроэнергии, реструктуризацию кредитов. Кроме того, Василий Орлов обратился к премьер-министру с просьбой об увеличения финансирования на капитальный ремонт поврежденного жилья.

- Да, стоимость ресурсов возросла, мы поддерживаем это предложение, - отметил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.