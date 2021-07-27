УПЦ провела в Киеве крестный ход по случаю 1033-летия Крещения Руси. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская православная церковь (УПЦ) организовала в Киеве Крестный ход по случаю 1033-летия Крещения Руси. Он начался во вторник, 27 июля, в центре города.

Шествие возглавил предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий и множество священнослужителей. Торжественное шествие с чудотворными иконами и мощами святых проложило маршрут от парка Владимирская горка по улицам Трехсвятительской, Грушевского и Ивана Мазепы до Киево-Печерской лавры, сообщает РИА Новости.

Десятки полицейских и бойцов нацгвардии охраняют порядок на улицах по маршруту Крестного хода. Стоят машины скорой помощи.

Крещение Руси состоялось в 988 году. В Русской православной церкви отмечается 28 июля. В 2010 году праздник стал государственной памятной датой в России.

Крестный ход в этот день проходит во многих странах канонической территории Русской православной церкви, в том числе на Украине.