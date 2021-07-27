В России веселящий газ и димедрол включены в перечень одурманивающих веществ Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Правительство России внесло веселящий газ и димедрол в перечень одурманивающих веществ.

В перечень вошли закись азота, оксид динитрогена, ксенон, смесь дифенгидрамина (димедрола) с этиловым спиртом и смесь доксиламина с этиловым спиртом. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

Напомним, в декабре 2020 президент России Владимир Путин подписал подписал закон, запрещающий любое использование веселящего газа не в медицинском или промышленном применении. Согласно документу производство, поставка, изготовление, хранение, перевозка и пересылка закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения запрещена. Кроме того запрещается реализация и сбыт такой продукции, а также пропаганда, в том числе в интернете.

Как писал сайт kp.ru, в апреле в Санкт-Петербурге в нелегальном баре на улице Рубинштейна нашли запрещенный веселящий газ.