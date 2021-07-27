МВФ прогнозирует рост мировой экономики в 2022 на уровне 4,9% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировой ВВП в 2022 году вырастет на 4,9%, прогнозирует Международный валютный фонд в докладе о перспективах развития мировой экономики.

Прогнозы ухудшены для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Вместе с тем ожидаемый рост для развитых экономик составит выше прогнозируемого ранее. Основной вклад в повышение мирового ВВП в 2022 году внесет экономика США, в том числе за счет анонсированного закона о дополнительной поддержке из бюджета во второй половине 2021, сообщили эксперты фонда.

Отмечается, что рост ВВП Соединенных Штатов в 2021 прогнозируется на уровне 7% вместо ранее озвученных 6,4%, в 2022 – 4,9% вместо 3,5%. Что касается России, то ее экономика в 2021 году вырастет на 4,4%. Ранее МВФ прогнозировал рост в 3,8%.

Как писал сайт kp.ru, зимой 2021 Международный валютный фонд улучшил оценку динамики российской и мировой экономики в текущем году.