Собянин: власти Москвы планируют заняться реабилитацией пациентов, перенесших ковид

Власти Москвы планируют заняться реабилитацией пациентов, перенесших ковид. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы планируют заняться реабилитацией москвичей, переболевших коронавирусной инфекцией, после прохождения пиковых значений заболеваемости. Об этом он сообщил в своем блоге во вторник, 27 июля.

Градоначальник ранее встретился с кандидатами в депутаты Госдумы. Главврач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко отметила, что важнейшей задачей здравоохранения Москвы в ближайшие годы станет комплексная реабилитация и профилактика осложнений у пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией.

По словам главврача Марьяны Лысенко, переболевших коронавирусной инфекцией уже слишком много, и реабилитация пациентов - это проблема номер один, которая выходит на передний план. Марьяна Лысенко пояснила, что болезнь очень часто проходит не без ущерба для здоровья людей, в том числе трудоспособного населения страны.