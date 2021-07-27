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Здоровье27 июля 2021 17:09

Собянин: власти Москвы планируют заняться реабилитацией пациентов, перенесших ковид

По словам мэра столицы, реабилитацию планируется начать после прохождения пиковых значений заболеваемости
Анастасия РЫШКОВА
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Власти Москвы планируют заняться реабилитацией пациентов, перенесших ковид.

Власти Москвы планируют заняться реабилитацией пациентов, перенесших ковид.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы планируют заняться реабилитацией москвичей, переболевших коронавирусной инфекцией, после прохождения пиковых значений заболеваемости. Об этом он сообщил в своем блоге во вторник, 27 июля.

Градоначальник ранее встретился с кандидатами в депутаты Госдумы. Главврач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко отметила, что важнейшей задачей здравоохранения Москвы в ближайшие годы станет комплексная реабилитация и профилактика осложнений у пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией.

По словам главврача Марьяны Лысенко, переболевших коронавирусной инфекцией уже слишком много, и реабилитация пациентов - это проблема номер один, которая выходит на передний план. Марьяна Лысенко пояснила, что болезнь очень часто проходит не без ущерба для здоровья людей, в том числе трудоспособного населения страны.